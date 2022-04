Järjekordne eestlane vahetas murdmaasuusatamise biatloni vastu

«Hanna-Brita Kaasik, tüdruk kes on seni kuulunud Eesti murdmaa naiste tippu, haaras sellest kevadest relva, et alustada karjääri laskesuusatajana. Hanna-Brita on pärilt Põltsamaalt ja tegelenud suusatamisega juba 13 aastat. Energiat on talle looduse poolt antud palju, sest suusatamise kõrvalt õpib ta ka Tartu ülikoolis kehakultuuri, edendab oma kodukohas sporti ja jõuab tegeleda mitmete hobidega,» seisab TT tiimi sotsiaalmeedias.

«Tänaseks on Hanna-Brita juba püssiga tutvunud ja näidanud uskumatult kiiret õppimisvõimet. Meie oleme igatahes põnevil, Eesti laskesuusa maastikul on teed rajamas üks igavesti vägev neiu ja meil on au olla temale sellel seiklusel teejuhiks!»

Rahvusvahelisel tasemel 22-aastasel Kaasikul säravad tulemused puuduvad, kuid kodustel meistrivõistlustel on ta võitnud erikarva medaleid.

«Mul on au treenida alates sellest kevadest TT tiimiga ning neilt väga palju õppida!» teatab Kaasik Instagramis.

TT tiim kirjeldas end algselt nõnda: «TT tiim sai alguse 2021 aprillis kui selgus tõsiasi, et Indrek Tobreluts ei jätka Eesti laskesuusatamise koondise peatreenerina. Kuna tema ümber oli tekkinud 3 jüngrit (Tuuli, Susan ja Robert), kes uskusid särasilmselt tema nägemusse treeningute ülesehitusel ja selle juures ka arenesid märkimisväärselt, siis selleks, et mitte lõhkuda toimivat süsteemi otsustati luua oma tiim.

Tiim on ehitatud eelkõige Tuuli ümber, et tagada temale võimalikult hea ettevalmistus 2022.a Pekingis toimuvateks olümpiamängudeks, kuna ta oli lõppenud hooajal Eesti parim naislaskesuusataja ja saavutas maailmakarika etappidel kõrgeid kohti. See aga tähendab, et selline ettevalmistus sobib nii Susanile kui ka Robertile, sest ka nende eesmärgiks on esindada Eestit planeedi tähtsaimal jõuproovil.»