Odessas tapeti rase Ukraina sportlane ja tema abikaasa

Nädal enne surma oli Bogdan õele öelnud, et tema ja ta naine ootavad last. «Mu kallis ja armas tüdruk. Milline suurepärane, särav ja lahke perekond te olite. Ootasid last ja elu alles algas,» kirjutas Mila sõbranna Veronika Kas sotsiaalmeedias.

28-aastane Mila ja tema 21-aastane abikaasa abiellusid eelmise aasta augustis. Bogdani õde Jana kirjutas Instagramis: «Mul on nii palju küsimusi. Miks see just sel päeval juhtus? Ma tõesti loodan, et ma saan kunagi lapsed. Panen neile nimeks Mila ja Bogdan.»