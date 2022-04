Klopp oli telemeeste peale pahane: võiksin anda neile kõigile kõrvakiilu

Pärast kolmapäevast Meistrite liiga võitu seletas Klopp, et kõndis väljakult minema, kui kuulis, et Inglise telekanali BT Sports saatejuhid kuulutasid, et Liverpooli järgmine mäng toimub laupäeval 12.30 Newcastle Unitediga.

Sakslane on korduvalt kurtnud tiheda mängugraafiku üle. Kuigi Villarreali 2:0 alistamisega astuti suur samm Meistrite liiga finaali suunas, siis ka koduses liigas käib neil tihe tiitliheitlus. Klopi sõnul on sellises tempos väga raske keskenduda.

«See on lihtsalt nii hull, et me peame sinna minema. Ma ei suuda isegi mõelda ühelegi tiitlile,» kurtis Klopp. Premier League'i õiguste omanikuna saab BT Sports ajakava koostamisel kaasa rääkida. See, et Liverpoolil on laupäeval ennelõunane mäng, oli ilmselt telejaama soov.