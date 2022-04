Meedia: MM-finaalturniirile pääsenud koondis võib mängida Venemaaga

Pärast Venemaa täiemahulise sõja algust Ukrainas on meie idanaaber pea kogu rahvusvahelisest spordimaailmast tõrjutud. Kuna ametlikke mänge on neil keeruline pidada, siis tuleb koondislastele leida teisi väljundeid.

Venemaa portaal Championat spekuleeris, et Venemaa võib suvel pidada treeningmänge India, Hiina või Iraaniga. Kahe esimesega on jalgpallimatš vähetõenäoline, kuid MMile pääsenud Iraaniga võidakse mängida küll. Väidetavalt on kohtumise aega ja koht juba teada. 2. juunil toimub Venemaa ja Iraani treeningmäng Dohas, mis võõrustab ka MM-finaalturniiri.