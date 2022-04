Metsikult põrkavad F1-autod seavad ohtu sõitjate tervise

Kuna eelnevatel hooaegadel oli F1-masinate aerodünaamika selline, et autodel surujõudu tekitanud tiivakesed tekitasid nn räpast õhku, siis otsustati üle 40 aasta taas kasutusele võtta nn maaefektiga autod. See tähendab, et õhk hakkab auto all kiiremini liikuma ja see suunatakse läbi Venturi tunnelite. Seal tekkiva alarõhuga imetakse auto paremini maapinna külge.