Rooba kübaratrikk ei päästnud Eesti koondist MMil teisest kaotusest

Eesti koondise peatreener Jussi Tupamäki ütles Jaapanilt saadud 5:7 kaotuse järel, et meeskonnal oli võimalus võidu nimel võidelda, kuid kätte maksis ebastabiilne sooritus. «Loomulikult peaks viie väravaga jäähokimängu võitma, selles mõttes on seitse tükki endale liiga palju. Meil oli võimalus võidu nimel võidelda, pärast teist kolmadikku oli seis viigiline 5:5. Meil on noor võistkond ja tegime liiga palju mentaalseid vigu. Mäng ei püsinud stabiilsena, vaid liikus üles-alla ning see tekitas professionaalse meeskonna vastu probleeme,» analüüsis Tupamäki. «Võrreldes esimese mänguga Poola vastu parandasime täna nii mõndagi, lõime viis väravat. Võtame siit head asjad kaasa ja võitleme edasi,» lubas ta.