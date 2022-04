Venelane jätkab suure alaliidu juhina: kui lähen, olete pankrotis

Austraalia poksiliidu juhatuse liikme Edgar Tanneri hinnangul pole Kremljov Ukraina sõja valguses AIBA-le sobilik juht. Lisaks nõudis Tanner, et AIBA lõpetaks koostöö Venemaa ettevõtte Gazpromiga, kes on portaali Inside the Games andmetel alaliitu toetanud 29 miljoni euroga.