Ibrahimovic kuulutas end liiga ajaloo parimaks: ma ei sööda enda ego, vaid nii lihtsalt on

«Olen MLSile tänulik, sest see liiga andis mulle võimaluse tunda end elusana. Kui aus olla, siis olin selle võistlussarja jaoks liiga hea. Seda näitavad ka faktid. Olen MLSi ajaloo parim mängija. Seda öeldes ei taha ma oma ego sööta, vaid nii lihtsalt oli,» lausus Ibrahimovic ESPNile.

«Tunnen uhkust, et olen MLSis mänginud. Mulle öeldi, et seal tuleb mängida tühjadel staadionitel. Kuid see ei vastanud tõele, sest fänne oli seal palju. Mul pole millegi üle kurta,» jätkas Ibrahimovic.