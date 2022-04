Abramovitši ukaas: 595 miljonit eurot veel või pühkige suu Chelseast puhtaks!

Kuivõrd ärimees ise ei saa sanktsioonide tõttu klubi müügist kasumit teenida, siis ta soovib, et 2,975 miljardit eurot läheks heategevusse. Lisaks ootab ta, et potentsiaalsed ostjad investeeriksid klubi staadionisse, akadeemiasse ja naistetiimi vahemikus 1.19 miljardit kuni 1.785 miljardit eurot. See teeks klubi koguhinnaks kuni 4,76 miljardit eurot, vahendab Sky News. Kusjuures kõik kolm ostjakandidaati on väidetavalt sellega nõus.