Red Bulli pealik unustas ära, mitu tiitlit Hamilton on võitnud

«Muidugi oli tal kohutav nädalavahetus, aga ta on endiselt kaheksakordne maailmameister,» ütles tiimipealik meediale. Pärast seda, kui teda parandati, vastas ta: «Seitsmekordne! Ma unustasin, et Nico Rosberg võitis ühe…»

Kuigi hetkel on Mercedesel probleeme, siis Horner usub, et peagi on seitsmekordne maailmameister tagasi võitude eest võitlemas. «Ta ei ole viimase nelja sõiduga unustanud, kuidas sõita. Mingil hetkel nad leiavad oma probleemidele lahendused ja siis saab temast meie jaoks faktor, selles ma ei kahtlegi,» ütles Red Bulli loots.