Madridi Real tõusis stiilselt tagasi troonile ning püstitas uue rekordi

Real on pärast 34. vooru kogunud nõnda La ligas 81 punkti ning edu lähimate konkurentide ees on mäekõrgune. Teisel kohal paiknev Sevilla jääb neist 17 ja Barcelona juba 18 punkti kaugusele.

Seejuures astus Real sammu lähemale ka Juventusele, kellel on Euroopa tippliigades enim võidukarikaid. Vana daam on Itaalia meistritiitlit suutnud pea kohale tõsta 36. korral ehk ühe võrra enam kui Real Hispaanias. Võrdluseks Inglismaa edukaimal klubil Manchester Unitedil on 20 tiitlit, Saksamaa parim Müncheni Bayern võitis tänavu 31. tiitli ja Prantsusmaal on 10 võidukarikat nii Saint Etienne'il kui ka Marseille'il.