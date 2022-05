UEFA presidendi «väga imelik» sõnavõtt ajas ukrainlastel harja punaseks

Ukraina meedia peab sloveeni sõnavõttu «väga imelikuks» ja «vastuoluliseks» ning leiab, et kodumaa väljaande Večeriga rääkinud Čeferin tunneb venelastele kaasa.

Jalgpallijuht sõnas: «On oluline märkida, et me ei pea sõda Venemaa sportlaste ja inimeste vastu. Kuigi see pole nende võitlus, peavad nemad kannatama tagajärgede käes. UEFA otsustab varsti, kas Venemaa klubid saavad järgmisel hooajal eurosarjades mängida. See pole meie jaoks lihtne otsus.»

Čeferin lisas, et nad jätkavad «õigeid suhteid» Venemaaga. Endine jurist tõi näiteks, et keegi ei survestanud UEFAd võtma Venemaalt tänavust Meistrite liiga finaali, mis pidi toimuma Peterburis. «Mulle ei meeldi odav poliitsurve. Mulle ei meeldi, kui keegi siunab Gazpromi (Venemaa riiklik gaasifirma – H. L.), aga ostab neilt ikka gaasi. See on silmakirjalik,» märkis ta.