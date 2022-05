Mariupolist pääsenud jalgpalliklubi üks ninamehi: see oli põrgu. Nälg, janu, külm ja surmaootus on kohutavad

FootballNEWSiga vestelnud Sanini sõnul ootas ta Mariupolis iga hetk, et tema või ta lähedased saavad surma. «Mõistad, et sul pole midagi teha. See on vaimselt väga rusuv. Nälg, janu, külm ja pidev surmaootus on kohutavad.

Mariupol tehti maatasa. Venelased isegi ei vaadanud, kas pommitavad tsiviilobjekte või mitte, nad lihtsalt hävitasid kõike. See on tõeline genotsiid. Venelaste tõttu on olukord Mariupolis halvem kui Süürias. Nad suutsid end ületada. Ma ei mõista, miks nad meie linnaga nii tegid,» rääkis Sanin.