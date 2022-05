Sõda näidanud venelane langes põlu alla: mind tahetakse lihtsalt hävitada

Savin on saanud palju kiitust, et saates räägitakse Venemaa rünnakust Ukraina vastu otse ja ausalt. Aga mõistagi on ka palju venelasi, kelle jaoks ei kõlba Savini saade kuhugi.

Samuti YouTube'is tegutsev Ukraina jalgpallur Dmõtro Povoroznjuk avaldas, et Savin võttis temaga enne saate YouTube'i jõudmist ühendust palvega seda levitada. «Klõpsisin selle läbi ja mõistsin, et ta nimetab sõda sõjaks ja näitab videos, mis Ukrainas toimub.

Minu jaoks oli väga oluline näha, kuidas saade sõda kujutab. Levitasime saadet ning päev pärast avaldumist kirjutasin talle, et olen tänulik, et ta nimetab sõda sõjaks. Ta vastas: «Sul pole aimugi, mis minu ümber toimub, minu pere ja vanematega. Nad tahavad mind lihtsalt hävitada.»

Mõistsin, et olukord on tema jaoks nüüd keeruline. Arvan, et ta tegi julge sammu, millest kõik ei saa või ei taha aru saada. Mulle paistab, et Savin on tark inimene,» kiitis Povorznjuk oma YouTube'i kanalil.