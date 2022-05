Vladimir Putin edutas järjekordsed olümpiavõitjad Venemaa sõjaväe kapteniteks

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu on propaganda jaoks kasutanud üha enam tippsportlasi, et näidata kodumaa rahvale sõjaväe tugevust. Veebruaris edutas Putin sõjaväe kapteniteks suusatajad Aleksandr Bolšunovi ja Denis Spitsovi, ent need ei jäänud viimasteks.