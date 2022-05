VIDEO ⟩ Tammeka peatreener kostitas otse-eetris Eesti kohtunikke terava kriitikaga: meid ei austata!

«Pärast 11. kohtumist on meie vastu antud penalti nii Flora, Paide kui ka Nõmme Kaljuga kohtumistes. Meile pole antud penalteid ei Kalevi, Nõmme Kalju ega Paide vastu ja need olid väga selged penaltid. Kohtunikud ei austa Tammekat ega anna meile penalteid,» lausus Tammeka peatreener ning jätkas seejärel tänases kohtumises toimunust.

«Ma ei soovi, et keegi meile eeliseid teeks. Ma tahan, et kohtunikud oleksid õiglased. Pärast 11 kohtumist olen lihtsalt väsinud, sest meile tehakse elu kohtunike poolt nõnda keeruliseks. Ma ei tunne, et meid austatakse. Kohtunikel on käsivarrel küll kirjas «respect», ent väljakul ma seda ei näe.»