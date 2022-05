Tipptennisist ei toeta Wimbledoni Venemaa ja Valgevene tennisistide keeldu

«Ma ei toeta seda, et mängijatel keelatakse osalemine. Valitsuselt tulnud juhised polnud abiks,» sõnas Murray. Nimelt soovitas just Suurbritannia valitsus Wimbledoni korraldajatel taoline otsus vastu võtta.

«Mina sain aru, et juhistes oli öeldud, et venelased ja valgevenelased saavad võistelda, kui nad sõlmivad deklaratsiooni, et on sõja ja Venemaa režiimi vastu. Ma ei tea, kui mugavalt ma ennast tunneks, kui selle deklaratsiooni tõttu mõne tennisisti või tema perega midagi juhtuks,» seletas britt.