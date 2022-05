Venemaalt lõpuks pääsenud Soome hokitäht: jube on mängida riigis, mis alustas sõda

24. veebruaril alustas Venemaa verist sissetungi Ukrainasse, kus on hukkunud kümneid, kui mitte sadu tuhandeid inimesi. Seetõttu lahkusid mitmed välismaa sportlased riigist, kuid Lehtonen oli üks neist, kes tegi hooaja lõpuni.

«Tunnen suurt leevendust. Globaalne olukord on selline, et see oli ainus valik,» rääkis klubiga lepingu lõpetanud hokitäht Iltalehtile. «Ma ei tahtnud oma peas sinna jääda. On jube mängida riigis, mis alustas sõda. Mina ja paljud teised leegionärid tahtsime lahkuda.»

«Meil oli venelaste olukorra üle palju läbirääkimisi. Ilmselt kõik mõistavad, et neil on selles asjas oma positsioon ja meil lääne inimestel on oma positsioon,» lisas ta.