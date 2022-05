Nadal kritiseeris Wimbledoni otsust, Ukraina tennisist andis talle terava vastuse

Hispaania tennisisti sõnul on suurel slämmil osalemine tennisitidele edetabelipunktide tõttu tähtis ja seetõttu ei tohiks keelata venelaste ja valgevenelaste osalemist.

«2000 punkti on väga tähtsad ja seetõttu peame neid turniire mängima. Vaatame, mis selles suhtes teha saab. See, mis meie mängus toimub, ei ole oluline, kui palju inimesi sureb ja kannatab kohutavates tingimustes, mis on praegu Ukrainas,» rääkis Nadal.

Ta kuulub ka meeste profitennise katuseorganisatsiooni ATP-mängijate nõukogusse. Pole ka ime, et ta Wimbledoni otsuse vastu on, sest sarnasel seisukohal on ka ATP-juhtkond.