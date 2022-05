Ukraina tennisist kahetseb Venemaal mängimist: olin pime ja elasin fantaasiamaailmas

Tsurenko on tipphetkel leidnud ennast maailma edetabelis 23. kohalt ja võitnud karjääri jooksul 4 WTA-tiitlit. Ometi kahetseb ta nüüd, et jätkas pärast 2014. aastat Venemaal peetud turniiridel osalemist. Just tol aastal annekteeris Venemaa Krimmi poolsaare ja okupeeris osaliselt Donbassi regiooni, luues seal Luhanski ja Donetski rahvavabariigi.

«Olin üks neist, kes jätkas Kremli karikal käimist. Mängisin seal, sest olin kindel, et minu käitumine on üleskutse rahule. Ma lootsin, et meie riigid mõistavad, et kõik saab korda,» rääkis 32-aastane Tsurenko Xspordile antud intervjuus.