Ukraina noortekoondise peatreener aitab kodulinnas päästjaid: Harkivis napib kõike alates kiivritest, lõpetades Panthenoliga

Venemaa sõjalise rünnaku tõttu elab ja treenib Ukraina U22 võrkpallikoondis Käärikul, mai alguses liitub nendega Ukraina rahvusmeeskond. Äsja peeti kaks kontrollmängu Eesti meeste koondisega, mai keskel kohtuvad eestlased kahel korral ka Ukraina esindusmeeskonnaga.

Andri Levtšenko on tegev mõlema Ukraina koondise juures, ta andis aimu, milline on olukord kodumaal ja kuidas saavad eestlased ukrainlasi veel aidata. Perekondlike sidemete tõttu on ta tugevalt seotud Harkivi päästjatega, kes üritavad venelaste rünnakutes kannatada saanute heaks teha kõik, mis võimalik.

Abikäe on ulatanud ka Eesti Päästeliit, kes valmistub Harkivisse saatma täiskomplektset päästeautot, mille saaks kohe kasutusele võtta. Lisaks on sealsed päästjad soovinud kiivreid, tuletõrjujariideid, lampe ja termokaameraid – ka need pakib Päästeliit saadetava autoga kaasa.

Samal ajal on olukord sõjas selline, et Harkivi päästjad saavad ligi 40 väljakutset päevas ja varustust vajatakse pidevalt. Kuigi lisaks Eestile saadavad ka teised riigid Ukrainale pidevalt igakülgset abi, jõuab Ida-Ukrainasse sellest väga väike osa, sest abi vajadus on tohutu terves riigis.

Levtšenko väljendab korduvalt oma tänu Eestile ja eestlastele – et võrkpallurid saavad elada ja treenida Käärikul – ning et eestlased mõistavad Ukrainas toimuvat paremini kui Lääne-Euroopa inimesed.

«Kääriku on suurepärane koht treeninglaagriks, kõik tingimused on suurepärased ja oleme selle eest Eesti Võrkpalli Liidule väga tänulikud. Saame U22 koondisega valmistuda U22 EMiks, mis kodumaal poleks võimalik,» sõnas juhendaja. «Ma olen Eestile väga tänulik, sest te olete esimene riik, kes parlamendi tasemel on öelnud, et Venemaa sõda on genotsiid ukrainlaste vastu. See on meile väga oluline toetus, paljud teised riigid kahjuks ainult räägivad tühja juttu.»

Ukraina U22 koondis Tartus. Foto: Gertrud Alatare/volley.ee

Levtšenko sõnul tulevad noored mängijad kodumaal toimuvaga toime vastavalt sellele, millisest piirkonnast keegi tuleb. «Mõned mängijad elavad sõjatsoonist kaugel ja nemad saavad üsna hästi hakkama. Samas on koondises neid, kes tulevad kõige kuumematest sõjatsoonidest ja neil on kordades raskem kõigega hakkama saada. Osa neist on väga närvilised, nad mõtlevad oma kodudele, muretsevad oma perede pärast. Nad on ise küll otsesest lahingutegevusest eemal, ent Ukrainas pole hetkel kohta, kus oleks 100 protsenti turvaline. Igal hetkel võib sinu või su lähedaste lähedale kukkuda rakett. Üldiselt teeme koondisega nii-öelda normaaltingimustes tööd, aga loomulikult on mängijaid, kelle vaimne seisukord on väga keeruline. Aga püüame hakkama saada ja teha nii head tööd kui hetkel võimalik,» ütleb peatreener.