Esimese parasportlasena Playboyle poseerinud pime ujuja: me pole ohtlikud, oleme normaalsed inimesed

Intervjuus BBCle ütles ta, et tal on uhke olla esimene parasportlane, kes on pääsenud Playboy kaanele. «Tahtsin selle sammuga näidata, et puuetega inimesed on sarnased tavalistele inimestele.» Krawzow on peaaegu pime, tema nägemisest on säilinud vaid kolm protsenti.