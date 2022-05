USA sporditäht sai enam kui 300-mängulise võistluskeelu

Kuigi ametivõimude uurimine pole veel lõpule jõudnud, siis leidis MLB omal käel, et Bauer tuleb liigast kõrvaldada. Muidugi teatas 31-aastane pesapallur, et kaebab otsuse edasi.

Bauer pole MLBs mänginud juba peaaegu aasta. 2021. aasta juunis tuli avalikkuse ette, et Bauer kasutas vägivalda naise kallal, kellega oli seksuaalvahekorras. Ta kägistas naist kuni viimane kaotas teadvuse. Naine nõudis, et kodus seaks mehele lähenemiskeelu.

Hiljem on Bauerit rünnakutes süüdistanud veel kaks naist. Kuigi kohtuveskid veel jahvatavad, siis MLB reeglite alusel on võimalik mängijale juba varem karistusi määrata. Nii otsustatigi, et Bauer peab vahele jätma 324 liigamängu.