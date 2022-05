UEFA avaldas uued Venemaa-vastased sanktsioonid

Veebruari lõpus teatas UEFA, et Venemaa koondised ja klubid on UEFA egiidi toimuvalt võistlustelt välja arvatud. Täna kinnitati, et perioodil 2022-23 ei näe Venemaa klubisid meeste Meistrite liigas, Euroopa liigas, Konverentsiliigas ega naiste Meistrite liigas.