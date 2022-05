VIDEO ⟩ Muhammad Ali lapselaps saatis välkkiire obadusega vastase ööbikuid kuulama

Kuulsa raskekaallase järeltulija lõpetas Las Vegases toimunud matši esimeses raundis vägeva nokaudiga. 21-aastase Walshi jaoks oli tegemist profikarjääri viienda võiduga, millest neli on tulnud nokaudiga.

Walsh tegi oma profipoksi debüüdi 2021. aasta augustis, kui alistas Jordan Weeksi esimese raundi nokaudiga. Chicagost pärit Walsh treenib Tyson Fury praeguse juhendaja SugarHill Stewardiga ja on varem treeninud koos maailmakuulsa Abel Sanchezega.

STUNG LIKE A BEE. @NicoAliX74 x #ValdezStevenson pic.twitter.com/NZwe4ovCgE

Rahvas skandeeris saalis «Ali, Ali, Ali!» ning see meeldis Walshile väga. «See on vaid tunnistus kogu tehtud tööle. Sellised asjad juhtuvad siis, kui pingutada. Ma äratan endas oma vanaisa ellu ja sellepärast on ema nii põnevil, sest ta saab näha oma isa uuesti ja kuulge, tema isa nime enne mind,» ütles Walsh pärast matši.