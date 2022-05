Ukraina jalgpallistaar tegi karmi nalja: oskan «Counter-Strike'i» mängida ja pähe tulistada küll

Poola jalgpalliklubi mängija Krakowi Cracovia ääreründaja Konopljanka on uhke oma kaasmaalaste üle, kes Vene armeele edukalt vastu paneb. «Seda, kuidas need koletised otsustasid sellise agressiivsusega meie maale siseneda, ei osanud ma oma elus ettegi kujutada. See on võib-olla halvim unenägu, mis olla saab,» ütles ta intervjuus Football Newsile.

Ta arvas, et viimases hädas haaraks ta ka ise relva ja tormaks rindele, kuid reaalsuses poleks temast armeele palju abi. «Ma võtaksin ise relva kätte, kuid me peame arvestama, kui palju kasu see tooks.

Ma võtaks relva, lamaksin kaevikus... Ma tean päris hästi, kuidas «Counter-Strike'i» mängida, nii et arvan, et oskaksin pähe tulistada päris hästi. Selge see, et natuke huumorit kulub ära. Aga tegelikult peaksid inimesed aitama sellega, milles nad on väga osavad, siis on sellest kasu,» ütles jalgpallur.