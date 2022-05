Aasta eest surmaga silmitsi seisnud Eriksen tõusis Inglismaa klubi päästeingliks

Kuigi esmaspäeval tunnistas Brentford liigamängus Manchester Unitedi 3:0 paremust, siis oli see Erikseni väljakul olles neile alles teiseks kaotuseks, 26. veebruaril jäädi 0:2 alla Newcastle Unitedile. Ta on uue koduklubi eest löönud kolm väravat ja andnud neli väravasöötu.

Eriksen sõlmis Brentfordiga jaanuaris kuuekuulise lepingu ning klubi on seda valmis pikendama. «Meil on väga hea võimalus Christani pärast seda hooaega klubis edasi hoida,» ütles peatreener, samuti taanlane Thomas Frank.

Erikseni liitumisel oli Brentford nn punases tsoonis ja võitles liigas püsimise nimel. Hooaja lõpusirgel on tõustud 14. kohale, viimasest kaheksast mängust on saadud viis võitu, üks viik ja kaks kaotust.

«Ma tean, et ta on siin õnnelik, ta naudib oma jalgpalli. See on otsus, mis tehakse hooaja lõpus,» kommenteeris peatreener Erikseni võimaliku jätkamist Brentfordis. Küsimusele, kuidas ta üritab meest klubis jätkama, vastas ta: «Räägin temaga. Tutvustame oma plaane ja arutame.»