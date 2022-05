BLOGI ⟩ Tulega mänginud Liverpool jõudis Meistrite liiga finaali

Poolajapausil suutis Liverpooli peatreener Jürgen Klopp aga mängijatele selgeks teha, et samamoodi jätkates pole neil finaali asja. Lisaks tegi sakslane mängu muutnud vahetuse, tuues Diogo Jota asemel väljakule jaanuaris klubiga liitunud Luis Díaze.

Viimase viie aasta jooksul on Liverpool Meistrite liiga finaali jõudnud nüüd kolmel korral. Hooajal 2017/18 kaotati 1:3 Madridi Realile, aasta hiljem alistati 2:0 Tottenham Hotspur. 28. mail toimuvas finaalis jahib Liverpool klubiajaloo seitsmendat Meistrite liiga tiitlit.

Ühtlasi on Liverpoolil võimalik tänavu saavutada ajalooline nelikvõit, sest lisaks Meistrite liiga finaalile jõudis meeskond finaali ka Inglismaa karikavõistlustel. Samuti on Liverpool konkurentsis Inglismaa meistrivõistlustel, kus neli vooru enne lõppu kaotatakse Manchester Cityle punktiga. Liigakarika on Liverpool juba võitnud, kui alistas veebruaris toimunud finaalis Chelsea.