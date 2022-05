Ogier pakatab motivatsioonist, kuid on enne järgmist WRC-starti kahe jalaga maa peal

Toyota meeskonda kuuluv 38-aastane Ogier tunnistas, et viimasel kahel aastal muutus testimistel käimine tema jaoks tüütumaks. «Ma ei olnud alati ülimotiveeritud nendel (testipäevadel – toim) osalema. Nüüd võin öelda, et olen rohkem motiveeritud edasi minema, sest aega on mööda läinud ja on palju uusi asju, mida õppida,» ütles prantslane DirtFishile.

Tänavu on ta startinud vaid avaetapil Monte Carlos, kus sai Sebastien Loebi järel teise koha. Nüüd on mõlemad mehed stardis kahe nädala pärast toimuval Portugali MM-etapil.

Kuigi ta on ralliautost pikal eemal olnud, ei näe ta selles probleemi, sest ka põhikohaga sõitjatel oli Rootsi ja Horvaatia etapi vahel ligi kahekuuline paus. «See on tõsi, tundub, et nüüd on (Montest) möödunud üsna pikk aeg. Kuid teisest küljest on see probleem ka teistel sõitjatel.

Nüüd tuleb aasta esimene kruusaralli, nii et selles mõttes loodan, et ma ei ole uutes oludes sõitmisel teistest liiga palju maha jäänud. Kuid kindlasti tekib endal alati küsimärk: kas ma olen ikka sama terav kui olin varem?» rääkis Ogier enne Portugali kruusarallit.