Padjasõda ja droonisõit olümpiale ei kõlvanud, küll on kaalumisel üks uuenduslik spordiala

UIPM lõi selleks töörühma, mis jõudis nüüd otsusele, et ratsutamise asemel proovitakse takistusvõistlust, mille täpne iseloom on veel teadmata, kirjutas Inside The Games. Takistusdistsipliini testitakse koos vehklemise, ujumise ja laserjooksuga juunis Ankaras toimuvas MK-finaalis.