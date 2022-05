Kas Robert Tähe karjäär jätkub Brasiilias?

Väljaande O Tempo teada on läbirääkimised klubi ja mängija vahel lõpule jõudnud ning on vaid aja küsimus, mil 28-aastase eestlase liitumisest ametlikult teada antakse.

Sel hooajal on Täht mänginud Poola kõrgliigas Skra Bełchatówi meeskonnas, kellega tal on võimalik püüda veel pronksmedalit. Eelnevalt on eestlane pallinud veel Türgi ja Itaalia kõrgliigades.