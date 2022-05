Ancelotti avaldas valemi, kuidas Manchester Cityst jagu saada

Teisipäeval peetud pressikonverentsil oli Madridi Reali peatreener Carlo Ancelotti eelseisva mängu osas optimistlik. Ta meenutas, et Real on tänavu Meistrite liiga väljalangemismängudes suutnud raskest seisust välja tulla nii PSG kui ka Chelsea vastu.

Kohtumise eel juhti Ancelotti tähelepanu Reali kaitsemängule. Nimelt on Reali vastu tehtud viies väljalangemismängus kokku 95 pealelööki.

«See on tõsi. Kui mängiksime madalama liiniga, siis võib-olla ei löödaks meie väravale 99 korda peale. Kuid oleme nendes mängudes ka ise palju väravaid löönud. PSG-le lõime kolm, Chelseale viis ja Manchester Cityle kolm. Vahepeal tuleb võtta riske ja meil on kvaliteeti, et riske võtta,» ütles Ancelotti.