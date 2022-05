Norra laskesuusatäht tegi suure otsuse: tundub, et mul pole teist valikut

31-aastane norralanna kaalus pärast lõppenud hooaega tõsiselt, kas soovib üldse tippsporti jätkata. Nüüd teatas ta Instagrami vahendusel, et on otsuse teinud.

«Mu abikaasa läheb Saksamaale. Tundub, et mul pole teist valikut. Paneme Oberhofis peo püsti!» teatas Røiseland.

Eelmisel nädalal sai avalikuks, et Røiselandi abikaasast Sverrest saab Saksamaa naiste laskesuusakoondise peatreener.

Norra meediale ütles Røiseland, et esialgu pikendab ta karjääri ühe hooaja võrra. Ta lisas, et tunneb end jätkuvalt motiveerituna, kuid tema karjääri jätkamises mängis otsustavat rolli just abikaasa uus töökoht. «Meil pole niikuinii normaalset elu,» naljatas ta.