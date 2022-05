Foto kapteniks edutatud Venemaa olümpiavõitjast tekitab konkurendis hirmu

Venemaal on kombeks olümpiavõitjatele anda sõjaväeline auaste. Kui juba varem said kapteniks Aleksandr Bolšunov ja Denis Spitsov, siis hiljuti teenisid auaste 4x10 km teatesõidu olümpiavõitja Tšervotkin ja 4x5 km teatesõidu kuldmedalist Julia Stupak.

«See on päris hirmus. Mõni aasta tagasi oleks selline foto olnud aktsepteeritav, kuid enam mitte. Mõned räägivad, et sport ja poliitika ei käi kokku, kuid see foto on tõend vastupidisest,» lausus ta TV2-le.