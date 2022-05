Narvas sündinud Soome hokimeest ei kutsutud MM-koondisesse, Vene meedia arvab põhjust teadvat

Vene kanali andmeil uuris Komarov koondise juhtidelt, kas tema mitte valimise põhjuseks on vene perekonnanimi või, et ta ei lahkunud KHLi klubist Peterburi SKA kohe pärast Ukraina sõja puhkemist. Match TV teada ei vastanud meeskond Komarovi küsimustele. Samuti jäi olümpiavõitja kättesaamatuks Soome meediale.

Komarov järgmisel hooajal Peterburi SKA-s ei jätka. Maailmameister ja olümpiavõitja on oma karjääri jooksul pidanud 491 NHLi kohtumist.

«Selliseid asju on kasutu lugeda. Me kõik teame, mis sealt tuleb. Ma ei saa seda rohkem kommenteerida,» ütles Soome koondise mänedžer Jere Lehtinen Tamperes toimunud pressikonverentsil, vahendas Ilta-Sanomat.

Paljud teised hokispetsialistidki on Vene meedias kõlanud väidet lihtsalt libauudiseks ja propagandaks. 35-aastane Komarov on sündinud Narvas, Nõukogude Liidu lagunemisel koliti Soome ning kuna Komarovi isa on sündinud Karjalas Petroskois, siis sai perekond taotleda Soome kodakondsuse.