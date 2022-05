Lähedase kaotus tabas kahekordset olümpiavõitjat eriti valusalt: ma ei tahtnud süüa ega magada

«Ma ei tahtnud enam suusatada, ma ei tahtnud midagi süüa. Ma ei tahtnud enam magada,» avaldas Shiffrin nüüd intervjuus The Players' Tribune’ile. 27-aastase ameeriklanna isa suri ootamatult 2020. aastal ning tippsportlane tunnistas, et mõtles karjäärile joone alla tõmmata.

Shiffrin on olümpiakullad võitnud 2014. aastal Sotšis slaalomis ja 2018. aastal suurslaalomis. «Kui ma olen mäel, on see ainus koht, kus saan vabalt hingata,» ütles Shiffrin, et sport aitab tal valu unustada.