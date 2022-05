Ukrainlasest olümpiavõitja: Mis vennasrahvusest te räägite? Ainult üks Venemaa sportlane on minu pärast muret tundnud

«Ilja Burov (samuti Freestyle-suusataja – toim) on ainus Venemaa sportlane, kes mulle kirjutas. Ta oli mures ja küsis, kas mul on ohutu. Rääkisin talle, näitasin, mis siin toimub. Ta mõistab, on nördinud, kuid ta ei saa seda ise välja öelda, et Venemaa vastutab selle eest,» vahendas Abramenkot sport.ua.