F1 meeletu tempo survestab piloote ja tiime, üks tippsõitja mõtleb karjääri lõpetamisele

Valitseva maailmameistri Max Verstappeni tiimikaaslane ütles intervjuus The Athleticule, et kalendri veelgi pikemaks venitamine on tema jaoks liig. «Selge, et vormel-1 vastu on suur huvi, aga nii palju võistlusi ei ole okei, vähemalt minu jaoks. Kui kalender veel pikeneb, siis mina kindlasti lõpetan,» teatas 32-aastane kolme lapse isa.