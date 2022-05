Kollane Allveelaev tulistas, kuid Liverpooli potentsiaalselt ajalooline hooaeg jätkub

Kui jätta kõrvale Narvast väiksemgi, 50 000 elanikuga Villarreali linn ning selle lähiümbrus, siis enamik jalgpallisõpru eeldas, et teisipäevasest Meistrite liiga poolfinaali korduskohtumisest Villarreali CFi ja FC Liverpooli vahel asja ei saa. Oli ju punastel avamängust all 2:0 eduseis. Kuid see eeldus oli vale.