Kuidas sai Toyota endale WRC-sarja ühe ihaldatuma sõitja?

Oma vanuse tõttu on Rovanperä kindlasti WRC-sarja üks ihaldatuimaid sõitjaid. Pärast triumfi Horvaatia rallil avaldas ta, et teadis tegelikult juba 2018. aastal, milliseks tema tulevik kujuneb. Sel ajal oli tal Škodaga sõlmitud kaheaastasest WRC2-sarja lepingust käimas alles esimene poolaasta, kuid mänedžer Timo Jouhki tegi kuluaarides kõvasti tööd.

Legendaarne Soome mänedžer Jouhki, tänu kellele on tuule tiibadesse saanud Tommi Mäkineni, Mikko Hirvoneni ja Jari-Matti Latvala, küsis ka Rovanperält, kus ta oma tulevikku näeb. «Muidugi rääkis ta minuga sellest, mida ma teha tahan, ja küsis minu arvamust, kuid ma lihtsalt usaldasin, et ta teab kõige paremini,» rääkis noor rallimees.

Ta ei varjanud, et huvi tunti ka teistest meeskondadest. «Arvan, et kõigi meeskondadega oli arutelusid. Kuid tol ajal ma arvan, et kõik ei olnud nii kindlad. Võin öelda, et vähemalt vähestel neist oli võimalusi pakkuda,» pajatas Rovanperä.