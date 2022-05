Radikaalne samm: F1-tiim plaanis kaalu vähendamiseks eemaldada vormelilt kogu värvi

Williamsi meeskond tundub olevat oma vormeli disaini muutnud peaaegu igal F1-etapil ning üritanud maha lihvida mittevajalikku värvikihti, et võita paar grammi juurde. Auto ninalt, mootorikattelt ja külgedelt on sinist värvi eemaldatud ja alles on jäänud toores süsinikkiud.

Vormeli esinemise eest vastutav Dave Robson ütles, et nende meeskond pakkus turundustiimile välja, et nad eemaldaksid autol kogu värvi. «Muidugi. Absoluutselt,» ei teinud ta ideest saladust, kirjutas motorsport.com.

Siiski ei leidnud see idee heakskiitu ning Robson mõistab, et mingisugune indentiteet peab tiimile jääma. «Me kõik tahame, et auto näeks välja vapustav, aga see peab olema kompromiss. Autol peab olema eristatav värvilahendus, kuid samal ajal on sponsorite huvides, et auto oleks võimalikult kiire,» ütles Williamsi esindaja.