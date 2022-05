Norralannast maailmameister: Vene sportlased esindavad Putini väärtusi

Pärast Venemaa verist sissetungi Ukrainasse on paljudel aladel Venemaa sportlastel rahvusvahelistel võistlustel osalemine keelatud. Samas on ka alasid, kus nad saavad neutraalsete sportlastena kaasa lüüa.

Fossesholmile on jäänud teravalt silma see, kuidas Venemaa sportlased kohtuvad regulaarselt riigi presidendi Vladimir Putiniga. «Nad räägivad, et sport peaks olema poliitikast lahus, aga Venemaa ise ilmselgelt ei hoia sporti ja poliitikat lahus,» rääkis 20-aastane Fossesholm NRK-le.

«Nad kasutavad sporti propagandaks, nii et sportlasi on keeruline eristada poliitilistest mängudest. Kui sportlased ise teisiti ei ütle, siis nad esindavad Putini väärtuseid. Ja need väärtused on nii kaugel minu omadest kui võimalik,» ütles suusataja.