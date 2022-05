Ukraina endine tipptennisist: Venemaa on rahumeelne maa, mis ähvardab teisi tuumapommiga

Paljud lääneriigid toetavad Ukrainat nii rahaliselt kui ka sõjaliselt ning see on Venemaa presidendil Vladimir Putinil ja tema kamraadidel harja punaseks ajanud. Nad proovivad lääneriike takistada, ähvardades vastasel juhul kasutada tuumapommi.

Ometi räägivad osad, et kõikide Venemaa sportlaste rahvusvahelistelt võistlustelt eemaldamine ei oleks aus ja sporti ning poliitikat ei tohi liigselt segada. Stahhovski iroonitses nüüd nende kallal.

«Muidugi pole venelaste võistluskeeldu vaja. Venemaa on ju kõigest rahulik riik, mis tapab tsiviilelanikke paremal ja vasakul ning ähvardab maailma tuumarünnakutega. Aga kõik venelased ei ole süüdi, neid ei saa süüdistada. See on kõigest Putin. Jama,» kirjutas ta ühismeediasse.