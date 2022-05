Putinile kaitsekõne pidanud olümpiavõitja lääne ajakirjanikele: kas tõesti ootasite minust midagi muud? Ülim naiivsus

Kui Putin võõrustas Pekingi olümpiamängude medaliste, siis Stepanova võttis sõna ja kiitis Putinit. «Minu silmis on Venemaa muutunud taas tugevaks, uhkeks ja edukaks. See ei meeldi kõigile maailmas, kuid see on ilmne. Me oleme õigel teel ja võidame kindlasti, nagu võitsime olümpiamängudel,» viitas Stepanova sõjale Ukrainas.