USA välisministeerium klassifitseeris Venemaal vahistatud korvpallitähe sisuliselt pantvangiks

Greiner peeti Moskvas Šeremetjevo lennujaamas kinni 17. veebruaril. Pärast seda on ta püsinud vahi all. Väidetavalt kandis ta endaga kaasas e-sigaretti, kus leidus ebaseaduslikku kanepiõli ning teda ähvardab kuni 10-aastane vanglakaristus.

«Välisminsteerium on teinud kindlaks, et USA kodanik Brittney Griner peeti Venemaal ebaseaduslikult kinni,» vahendab ESPN USA välisministeeriumi pressiteadet. Nüüd hakkab juhtumiga tegema erisaadik Roger Carstens, kelle eesmärgiks on Grineri vangistusest vabastamine. Sisuliselt anti mõista, et Griner Venemaa võimude käes pantvang.