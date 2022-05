Parim jalgpall, mis eales nähtud? Ancelotti: Reali ajalugu aitas meil finaali jõuda

«Kui ka tundus, et kõik on läbi, aitas selle klubi ajalugu meil edasi võidelda,» sõnastas palju näinud ja palju võitnud Ancelotti edu valemi.

Vahetusmehe Rodrygo väravad sündisid 90. ja 90+1. minutil, Karim Benzema lisas lisaaja viiendal minutil tabamuse penaltipunktilt. Midagi sarnast mäletab ajaloost vaid 1999. aasta Meistrite liiga finaalist, mil Manchester Unitedi veelgi hilisemad väravad (Teddy Sheringham skooris 90+1. ja Ole Gunnar Solskjær 90+3. minutil) aitasid meeskonna 0:1 kaotusseisust 2:1 triumfini.

Ning Reali puhul pole käesoleval hooajal tegemist sugugi esimese kaotusseisust välja rabelemisega. Kaheksandikfinaalis kaotati veel ühele suurklubile PSG-le esimene mäng 0:1 ning teises oldi poolajal samuti 0:1 taga. Siis võttis Benzema kätte, tegi vähem kui 20 minutiga kübaratriki ja Real pääses skooriga 3:2 edasi.

Poolfinaalis alistati Chelsea võõrsil 3:1, kuid kodus jäädi 75. minutil taha 0:3 ja näis, et edu on maha mängitud. Ent siis skooris seesama Rodrygo 80. minutil ja Benzema lisaajal ning koguskooriga 5:4 edeneti poolfinaali. Ning nüüd siis järgmine trikk.

«Milline jalgpall! See on ilmselt parim, mida eales näinud olen,» kommenteeris endine Reali mängija Jonathan Woodgate BBC raadioeetris.

Võib meenutada, et sügisel peetud hooaja esimeses kodumängus kaotas Real Moldova meistrile Tiraspoli Šeriffile...

Ancelotti jõudis esimese treenerina viiendasse Meistrite liiga finaali. Real püüab 28. mail Pariisis oma 14. tiitlit. Ancelotti lisas: «Ma ei saa öelda, et oleme niisuguse eluga harjunud, aga see, mis juhtus täna, juhtus ka mängudes Chelsea ja PSG-ga. Kui pean ütlema, miks, siis klubi ajalugu on see, mis aitas meil edasi võidelda, kui kõik näib läbi olevat. Leidsime oma viimased energiavarud. Lisaajal oli psühholoogiline eelis juba meie poolel.»