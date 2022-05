Taaramäe läheb Girole etapivõitu noolima: iga päev kapsaid ninast välja lasta ei saa

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux' ridades sõitva Taaramäe jaoks on Giro tänavu juba kuuendaks võistluseks nelja velotuuri ja ühe ühepäevasõidu kõrval. Hooaja avas ta veebruaris Omaani velotuuril, kus lõpetas kaheksandana, järgnesid Araabia Ühendemiraatide tuur (27. koht), Paris-Nice (ei lõpetanud), Milano-Sanremo ühepäevasõit (140. koht) ja Romandia velotuur (33. koht).

Pelgalt numbritele otsa vaadates võiks öelda, et vorm just ülim pole, kuid on liikumas pigem ülespoole, kuid kuidas hindab Vändrast sirgunud pedaalija enda seisu ise?