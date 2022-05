Lennart Meri konverentsil mekivad välispoliitika gurud Kiievit kaitsnud tennisemängija veine

«Serhi Stahhovski on Ukrainas tuntud tennisist, kes nüüdseks on spordist küll lahkunud ja tegeleb neljandat aastat veinimaja pidamisega. Venemaa täiemahulise sissetungi järel teenis ta Kiievit kaitsvates üksustes. Järgmisel nädalal tõstame Lennart Meri rahvusvahelise julgeolekukonverentsi avaõhtusöögil Ukraina vabaduse terviseks pokaalid, milles on Serhi Stahhovski veinimaja Saperavi vein. Oli hea meel temaga Kadriorus kohtuda,» kirjutas president Karis oma Facebooki postituses.