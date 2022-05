MMA-legend kritiseeris UFC-d: nad lüpsavad sind tühjaks ja heidavad siis kõrvale

Ent tema suhtumine UFC-sse kui organisatsiooni on pehmelt öeldes leige. «Vabavõitluse ja eriti just UFC probleem on see, et nad ei austa võitlejate pärandit. Nad lüpsavad sind tühjaks ja heidavad siis kõrvale. Kui otsustad lahkuda, üritavad nad su karjääri lõpetada, et sa ei saaks mujal enam võidelda,» lausus Silva väljaandele Sportnaut.