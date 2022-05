Premium liiga kohtunikke kritiseerinud peatreener tõi klubile trahvi

Tammeka peatreener rikkus Premium liiga juhendi kahte punkti, mis ütlevad, et meediale antavates intervjuudes on mängijatel, treeneritel ja teistel esindajatel keelatud üritada mõjutada kohtunikke ning hoidutakse liiga maine kahjustamisest.

«Ma ei soovi, et keegi meile eeliseid teeks. Ma tahan, et kohtunikud oleksid õiglased. Pärast 11 kohtumist olen lihtsalt väsinud, sest meie elu tehakse kohtunike poolt nõnda keeruliseks. Ma ei tunne, et meid austatakse. Kohtunikel on käsivarrel küll kirjas «respect», ent väljakul ma seda ei näe,» lausus Santos.